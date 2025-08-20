El gobierno sudamericano que le dará Netflix bonificado a los usuarios de su empresa de telecomunicaciones

La empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay, Antel, anunció este lunes una alianza estratégica con Netflix para incluir la suscripción a la popular plataforma de streaming en sus nuevos planes comerciales de fibra óptica y telefonía móvil.

El acuerdo se presentó en un evento que contó con la presencia de las autoridades de la empresa estatal y representantes de Netflix. El gerente de Marketing de Antel, José Carlos López, destacó que la alianza representa «una sinergia entre lo mejor de la tecnología y una de las mejores plataformas de contenido».

Así son los nuevos planes con Netflix incluido

-Planes y Precio: El nuevo esquema comercial incorpora Netflix Estándar tanto en los planes de fibra como de móvil, con un precio mensual de $2.690 (pesos uruguayos).

-Descuentos de lanzamiento: Los clientes de fibra que contraten o renueven a un plan superior recibirán un descuento del 50% durante los primeros cinco meses, además de un dispositivo «Antel Box» sin costo. Los clientes de telefonía móvil tendrán un 50% de descuento por seis meses.

-Upgrade a Premium: Los usuarios que deseen pasar de la suscripción Estándar a Premium de Netflix podrán hacerlo abonando un adicional de $215 mensuales.

El lanzamiento de la propuesta coincide con el esperado estreno de la segunda temporada de «Merlina», una de las series de mayor éxito de la plataforma, lo que se presenta como un incentivo adicional para los nuevos usuarios. Con esta iniciativa, Antel refuerza su estrategia de integrar conectividad y entretenimiento.