miércoles 20, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Fentanilo contaminado: Candidato de la UCR pampeana pide la renuncia del ministro Lugones

Guiduglifederico candidato cambialapampa 20agosto2025

El candidato a diputado nacional por el Frente Cambia La Pampa, Federico Guidugli, exigió la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, tras la crisis por el fentanilo clínico contaminado que ya dejó cerca de un centenar de muertos en el país.

“El ministro de Salud debe renunciar, pedir perdón a la sociedad y, sobre todo, a los familiares de las víctimas. Este gobierno es un fracaso también en salud”, afirmó Guidugli.

Según la justicia, hay al menos 87 muertes confirmadas y nueve en investigación, mientras que el Ministerio de Salud solo reconoció 48 casos. Más de 45.000 ampollas contaminadas llegaron a pacientes antes del retiro del mercado y médicos denuncian un posible subregistro de víctimas en varias provincias.

Guidugli responsabilizó al ministro Lugones por la falta de control y la demora de la ANMAT en intervenir, y advirtió que “no se trata de un error administrativo, sino de vidas humanas perdidas por negligencia estatal”.

