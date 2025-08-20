Investigan la muerte de un trabajador rural en Quemú Quemú

La Justicia investiga la muerte de un hombre de 53 años, oriundo de Quemú Quemú, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un predio rural de la zona. Los funcionarios judiciales ordenaron la realización de una autopsia para determinar las causas fehacientes de la muerte.

El fallecido fue identificado como Francisco Eduardo Vilches, de 53 años, con domicilio en Quemú Quemú. El hallazgo se produjo en el campo “La Luisa”, ubicado a aproximadamente 12 kilómetros al sur de esta localidad, publicó Infopico.

La información fue confirmada por el fiscal Guillermo Komarofky, quien está a cargo de la investigación. Aunque las circunstancias del deceso aún son materia de análisis, las primeras informaciones indican que el hecho involucraría un arma.

Para esclarecer lo sucedido, el fiscal dispuso que se realice la correspondiente autopsia al cuerpo de Vilches. La pericia se llevará a cabo en las primeras horas de este miércoles y estará a cargo del médico forense Pablo Veliz, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Santa Rosa.

El resultado del examen forense será una pieza clave para el avance de la causa, permitiendo a los investigadores determinar con certeza las causas de la muerte y orientar las próximas medidas judiciales.