«La Noche Siempre Llega», el impactante film con Vanessa Kirby que estrena Netflix

Lanochellegasiempre pelicula 15agosto2025

«La Noche Siempre Llega» (Night Always Comes en su título original) es un drama criminal y thriller de 2025 de Netflix, que sumerge al espectador en una intensa odisea de una sola noche. 

La película está basada en la exitosa novela de Willy Vlautin y sigue la desesperada lucha de una mujer por asegurar el futuro de su familia, enfrentándose a su oscuro pasado en el proceso.

Cómo es “La noche siempre llega”

La historia se centra en Lynette (interpretada por Vanessa Kirby), una mujer que se encuentra en una situación límite. Ante la inminente amenaza de desahucio en una ciudad donde su familia ya no puede permitirse vivir, Lynette se embarca en una peligrosa búsqueda para conseguir una gran suma de dinero, específicamente 25.000 dólares

Lo que comienza como una misión puramente económica para salvar su hogar y asegurar un futuro para ella y su hermano mayor, quien tiene síndrome de Down, rápidamente se convierte en una carrera contra el tiempo y un viaje emocional hacia la libertad.

A medida que Lynette recorre las calles de la ciudad durante esa noche, se ve obligada a cruzar límites morales, enfrentarse a diversas amenazas y desenterrar heridas de su propio pasado. Cada decisión que toma es crucial y la pone al borde del colapso, mientras intenta romper con su historia y construir algo nuevo. La película, dirigida por Benjamin Caron, contrasta los barrios gentrificados con los edificios embargados, haciendo de la propia ciudad un personaje que refleja la crisis personal de Lynette. Es una historia descarnada e intensa, cargada de tensión emocional, que explora temas de resistencia, sacrificio y la búsqueda desesperada de seguridad.

Elenco Principal:

-Vanessa Kirby como Lynette

-Zack Gottsagen como Kenny (el hermano de Lynette)

-Jennifer Jason Leigh

-Julia Fox

«La Noche Siempre Llega» es un potente thriller dramático que promete mantener al público sin aliento, con una narrativa visual poderosa y contemporánea que profundiza en la complejidad de la lucha por el hogar y la identidad en un mundo despiadado.

