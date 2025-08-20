La UBA reconoció al icónico artista: “Pasaré a llamarme ‘Doctor Charly García’”, dijo

El icónico cantante Charly García recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, a los 73 años, ésta tarde en la sede Puán de Facultad de Filosofía y Letras y, durante un emotivo acto, el mismo artista señaló: “Pasaré a llamarme ‘Doctor Charly García’”.

“Gracias a la Universidad por este reconocimiento tan importante, desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”, sostuvo el intérprete con un gesto en señal de los dedos en forma de “V”, antes de ser el foco de los flashes junto a su título.

Con el aula 108 al máximo de su capacidad, se llevó a cabo la emotiva ceremonia que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior, tras una iniciativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a través de su Departamento de Artes y la Cátedra de Música Popular.

Durante la ceremonia, el legendario cantautor agradeció a la gente y se refirió a la cultura en escuetas palabras antes de retirarse, sin embargo, los presentes entonaron sus éxitos incluso en su ausencia.

La entidad que brindó el certificado no sólo lo propuso por la “notable calidad musical” de “Charly”, sino que hizo foco en su “aporte musical y por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina«, tal como lo indicó Ricardo Maneti, decano de la facultad.

Lisa Di Cione, catedrática de Estudios de Música Popular sostuvo que se destacó al músico porque fue un “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger». Al tiempo que destacó su “inestimable aporte a la música y a la cultura nacional».

“Charly García ha sido objeto de estudios y análisis de investigaciones que han producido centenares de publicaciones periódicas, productos mediáticos y audiovisuales; y decenas de libros que hoy forman parte de nuestros planes de estudio”, continuó Di Cione.

“Fue en la década de 1980 cuando el rock se ‘nacionaliza’ y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico a nivel regional”, concluyó la catedrática.