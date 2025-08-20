miércoles 20, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Milei consiguió, con el apoyo de legisladores pampeanos, blindar el veto al aumento a los jubilados

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Diputados veto aumento jubilados 20agosto2025

La atención política de la jornada estuvo puesta en la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo con sus aliados blindó la decisión de Javier Milei de vetar un aumento a las jubilaciones. Previamente, la oposición había conseguido una amplía mayoría (172 a favor y 73 en contra) para anular el veto de la emergencia de discapacidad, que tendrá que ser ratificada por dos tercios en el Senado. Los pampeanos Martin Maquieyra y Martín Ardohain (PRO) apoyaron a la Casa Rosada y Ariel Rauschenberger, Varinia Marín y Marcela Coli apoyaron la suba para los jubilados.

La votación final fue 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones (María Eugenia Vidal, cuatro diputados misioneros de Innovación Federal y la entrerriana Marcela Antola). Con ese número de presentes, se precisaban 166 votos para revertir el veto, igual que el número de quienes se abstuvieron. Desde la oposición apuntaron a la presión de gobernadores: Mendoza, Chaco y Entre Ríos -todos aliados a La Libertad Avanza en las próximas elecciones- fueron claves.

Los proyectos vetados por el Presidente de la Nación implicaban un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones en todos los niveles, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 que perciben los jubilados y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a trabajadores que aportaron menos de 30 años. Previamente, se quitó del temario votar el rechazo al veto a la emergencia por Bahía Blanca, que tenía media sanción del Senado.

Minutos previo a la votación, el santafesino Germán Martínez (titular del bloque Unión por la Patria) identificó la falta de números para la aprobación: «Hay algunos que contribuyeron a la media sanción y ahora están mirando para otro lado. Hay que ser serios, responsables y tener convicción al respecto de este tema».

Antes de la votación, e insinuando un respaldo parcial de los proyectos, el cordobés Rodrigo de Loredo (UCR) y el bonaerense Juan Manuel López (Coalición Cívica) solicitaron que se busque votar el rechazo de los vetos por artículos, con vistas a quitar un apartado que apuntaba a resarcir las cajas previsionales en las provincias. Bajo ese argumento, cuatro diputados radicales (Carrizo, Cippolini,Benedetti, Verasay y Nieri) votaron en contra del proyecto. «De haberse aceptado mi moción, ahora los jubilados tendrían por lo menos el aumento del 7,2%», dijo después De Loredo.

Esa postura fue rechazada por el peronismo, la izquierda y los bloques de Democracia para Siempre Encuentro Federal, que solicitaban que se trate la iniciativa en su totalidad. «Era un acuerdo de De Loredo y López con Martín Menem, que están buscando armarse su futuro político. El Gobierno fue a fondo y quería acordar con todos para sostener el veto«, sostuvo un diputado provincialista que votó a favor del aumento a jubilaciones.

Otros respaldos silenciosos vinieron desde las ausencias. Fueron ocho: Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Tanya Bertoldi y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria); Agustín Domingo (Innovación Federal), Gerardo González y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO).

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Fiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 10agostoCospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguros agosto2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com