Santa Rosa: Balearon a un joven en Villa Germinal

Un joven de 29 años fue hospitalizado tras recibir un disparo de arma de fuego en uno de sus brazos, en el cruce de calles Francia y el pasaje Lautaro, en el barrio Villa Germinal de Santa Rosa.

Fuentes policiales relataron que el hecho ocurrió a las 17.40 horas. «Un llamado al Cecom alertó sobre la presencia de dos hombres donde habría disparos de arma de fuego», expresaron los voceros de las fuerzas de seguridad.

Los agentes de la Seccional Segunda acudieron, de manera inmediata, al lugar pero cuando llegaron al lugar no vieron nada.

HOSPITALIZADO.

Posteriormente, a las 18 horas, un joven de 29 años ingresó a la posta de salud del barrio Villa Germinal con una herida de arma de fuego en el antebrazo derecho con orificio de entrada y salida. El muchacho, por la gravedad de la herida, fue trasladado al hospital René Favaloro donde fue atendido por los profesionales médicos.

«No tuvo heridas graves, la bala no tocó ningún hueso, ni nada por el estilo», aclararon las fuentes policiales al completar que «el damnificado no hizo la denuncia, no aportó ningún dato de mayor relevancia, pero de todas maneras iniciamos una investigación preliminar por lo que se le dio aviso al fiscal de Personas, Marcos Sacco».

Las fuentes policiales completaron que el paciente, y uno de los presuntos sospechosos, que habría sido el autor del disparo, prófugo por el momento, al no ser denunciado, «son personas del ambiente delictivo y tendrían diferencias».