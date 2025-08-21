CONADU anunció un plan de lucha con protestas de 48 horas semanales

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) inició hoy un plan de lucha consistente en protestas semanales de 48 horas, en demanda de mejoras salariales y de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario que permita el normal funcionamiento de las casas de altos estudios en todo el país.

El plenario de secretarios generales de la Federación definió por unanimidad continuar el plan de lucha en las universidades de todo el país, con paros, movilizaciones, asambleas y otras acciones de acuerdo con las modalidades que defina cada Asociación de Base.

Según informó la CONADU a través de sus redes sociales, las jornadas se concretarán los días 21, 22, 26 y 27 de agosto, 1 y 2 de septiembre, teniendo como eje la visibilizacion del conflicto salarial y presupuestario.

La protesta, además, es la antesala de la Tercera Marcha Federal Universitaria que se realizará en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que está prevista para la tercera semana de septiembre, en fecha a acordar con el conjunto de la comunidad universitaria.

La CONADU anunció que también llevará al Frente Sindical Universitario la propuesta de realizar un acto frente al Congreso el día de tratamiento del proyecto de Ley en el Senado, lo que en principio se llevaría a cabo la próxima semana, concretamente el jueves 28 de agosto.

“Debemos mantener un alto grado de movilización. La ley debe ser aprobada por amplísima mayoría en el Senado y debemos enfrentar el anunciado veto presidencial con una masiva Marcha Federal Universitaria”, afirmó Carlos De Feo, secretario general de la CONADU.

El dirigente dijo que la marcha federal debe mostrar “la legitimidad de nuestros reclamos” y enfrentar “con éxito la política de destrucción de la universidad que está llevando a cabo el Gobierno nacional”.

Según se anticipa, el Plenario de secretarios generales de la CONADU volverá a reunirse en los primeros días de septiembre para evaluar la situación del sector y analizar nuevas medidas.