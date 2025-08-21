En Conhello, entregan viviendas de una operatoria municipal y del Programa Mi Casa

El intendente de Conhello, Pablo Cervellini, anunció que hoy se entregarán ocho viviendas, entre las cuales tres corresponden a una operatoria municipal para parejas sin hijos que se ejecutan con financiamiento del recupero de las cuotas de los beneficiarios previos. El jefe comunal destacó que en La Pampa “afortunadamente tenemos un gobernador (Sergio Ziliotto) que tiene la política habitacional como una política de Estado, y podemos seguir construyendo casas pese a que Nación no aporta fondos económicos para darle solución a los vecinos”.

El acto de entrega de las llaves a los adjudicatarios será a las 10 horas, con la presencia de funcionarios del gobierno provincial. Cervellini detalló que cuatro viviendas corresponden al Plan Mi Casa que ejecuta el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), tres unidades habitacionales son del programa municipal y una casa será readjudicada porque la beneficiaria inicial emigró a otra provincial.

El entrevistado destacó que está será la quinta entrega de casas en cinco años y medio, que permitió que 29 familias conhellenses accedan a su techo propio. “Aún nos quedan familias inscriptas que aspiran acceder a una casa, por eso la semana pasada ya cumplimentamos la documentación solicitada por el IAPV para poder continuar construyendo casas en Conhello”, anticipó.

Fondos y empleo.

Cervellini destacó que la caída de la coparticipación por los recortes del gobierno provincial, han afectado las arcas municipales. “Estamos padeciendo los mismos inconvenientes que sufren todas las localidades y provincias, pero igualmente seguimos funcionando con mayor optimización de los recursos que tenemos disponibles”, expresó.

En contraposición, aumentó la demanda de ayuda social. “Los vecinos nos demandan fundamentalmente empleo porque la crisis económica provoca que cada vez más miembros de las familias tengan que trabajar para llegar a fin de mes. Este año se notó bastante porque todos los días tenemos solicitudes de empleo”, destacó.

Trabajo colectivo.

La comuna de Conhello accedió a una colaboración de la Fundación Banco de La Pampa para ejecutar un proyecto artístico colectivo en el nuevo edificio del Centro Cultural Municipal, que ya se encuentra en las etapas finales de ejecución.

“Estamos trabajando con la Fundación del BLP para realizar un mural y el objetivo es tenerlo concluido para el aniversario del pueblo”, anticipó. La fundación de la banca mixta pampeana “contrató una muralista para realizar un proyecto colectivo donde participan casi todas las instituciones y desde los niños del JIN hasta los adultos del Cumelen para llevar adelante esta propuesta, para recuperar la memoria con un mural del Hotel que funcionó en los primeros años del pueblo”.