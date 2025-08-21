jueves 21, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa

JDP 2025: El fútbol femenino de Castex clasificó a las finales provinciales

Jdp futbolfemenino sub14 castex 21agosto2025

Las categorías Sub 14 y Sub 16 de fútbol femenino de Eduardo Castex clasificaron a las finales provinciales de los Juegos Deportivos Pampeanos 2025 (JDP 2025). Las instancias definitorias se desarrollarán, en el mes de setiembre, en Santa Rosa.

El equipo Sub 16 clasificó porque no tuvo rivales en la Instancia Regional de la Zona 3, que nuclea a las localidades de La Maruja, Pichi Huinca, Caleufú, Arata, Trenel, Metileo, Monte Nievas, Conhelo, Rucanelo y Eduardo Castex.

Hoy se tenía que realizar, en la cancha de césped sintetico de Racing Club de Eduardo Castex, la etapa eliminatoria en la categoría Sub 14. Pero, el equipo de Metileo desistió de participar en la jornada previa, y La Maruja hoy comunicó que no jugaría. De esta manera las chicas castenses quedaron automáticamente clasificadas para la instancia provincial.

La subsecretaria de Deportes de La Pampa ya oficializó que las finales provinciales serán en Santa Rosa. La categoría Sub 14 competirá desde el 9 al 14 de setiembre, y la categoría Sub 16 tendrá competencia desde el 23 al 26 de setiembre.

