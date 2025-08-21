Las figuras confirmadas para la serie de Moria Casán

Se está comenzando a preparar la serie sobre Moria Casán para Netflix y ya hay dos actrices muy importantes que confirmaron su participación.

Una de ellas es Cecilia Roth, que interpretará el personaje en la actualidad, mientras que Griselda Siciliani será una Moria Casán un poco más joven.

“Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, dijo Cecilia Roth, en una entrevista con Ángel de Brito, en Bondi Live.

Cecilia Roth será Moria Casán para una nueva serie de Netflix │

Aún falta definir quién hará a la diva en sus comienzos. La One quiso tener a Lali Espósito, pero la artista no pudo compaginar las grabaciones con sus shows y demás compromisos que ya tenía tomados.

“En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, explicó Roth.

A Lali le hubiese gustado mucho interpretar ese rol ya que ambas se admiran. Moria forma parte de la canción “Quiénes son” y no dudó en subirse al escenario en uno de sus shows.

Al ver un posteo con la información sobre su serie, Moria respondió: “Grande Roth, y en un capítulo muy fuerte”.