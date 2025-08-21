jueves 21, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Las figuras confirmadas para la serie de Moria Casán

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Casanmoria actriz 13agosto2025

Se está comenzando a preparar la serie sobre Moria Casán para Netflix y ya hay dos actrices muy importantes que confirmaron su participación.

Una de ellas es Cecilia Roth, que interpretará el personaje en la actualidad, mientras que Griselda Siciliani será una Moria Casán un poco más joven.

Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma, dijo Cecilia Roth, en una entrevista con Ángel de Brito, en Bondi Live.

Cecilia Roth será Moria Casán para una nueva serie de Netflix │

Aún falta definir quién hará a la diva en sus comienzos. La One quiso tener a Lali Espósito, pero la artista no pudo compaginar las grabaciones con sus shows y demás compromisos que ya tenía tomados.

En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, explicó Roth.

A Lali le hubiese gustado mucho interpretar ese rol ya que ambas se admiran. Moria forma parte de la canción “Quiénes son” y no dudó en subirse al escenario en uno de sus shows.

Al ver un posteo con la información sobre su serie, Moria respondió: “Grande Roth, y en un capítulo muy fuerte”.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Fiestadelagricultor2025 julio2025Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 10agostoAntar banner abril2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Cospecltda banner abril2025 400x300
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com