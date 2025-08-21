jueves 21, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Mató a su hermano tras una discusión en un campo de La Humada

Lahumada homicidio hermano muerto detenido 21agosto2025

Un hombre habría matado a su hermano tras una discusión ocurrida en un campo cerca de La Humada. De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió este miércoles a la noche en un predio conocido como «El Boitano», a unos 20 kilómetros de la localidad del oeste pampeano. 

«Habría sido por una discusión entre hermanos, uno de ellos tomó un arma de fuego larga, y le habría disparado a su hermano», dijo el jefe de la Policía, Claudio Cano, en declaraciones al diario La Arena.

Trabajadores del predio rural avisaron al Destacamento Policial de La Humada que acudieron, junto con el comisario Omar Sabaidini, fueron hasta el campo.

También concurrieron los agentes de la Agencia de Investigación Científica (AIC) de General Pico, que realizaron las primeras dirigencias. También acudió la fiscala del caso, Eugenia Bolzán.

DETENIDO

Tras las labores periciales respectivas, los agentes arrestaron a quien es el principal sospechoso: el hermano de la víctima. 

El sospechado fue trasladado a la Comisaría de Santa Isabel donde permanece detenido a la espera de la resolución judicial. 

El cuerpo de la víctima, por su parte, fue trasladado por la empresa Servicios Martín hacia la Morgue Judicial de General Pico donde se le realizará la autopsia a cargo del médico forense.

(Fotografía: Infohuella)

