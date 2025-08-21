Riboyra destacó el plan habitacional de Conhello: «Pocos municipios construyen casas con recursos municipales»

La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, destacó la política habitacional que se ejecuta en Conhello, porque “no son muchos” los municipios que invierten “lo que recaudan de las viviendas en una nueva construcción de casas”. “Hoy entregamos viviendas que se construyen con fondos del gobierno provincial, pero también entregamos departamentos que demuestran la eficiencia del Estado, porque se construyeron con fondos municipales”, destacó Riboyra.

El acto de entrega de ocho viviendas estuvo encabezado por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, funcionarios del IPAV y autoridades municipales encabezadas por el intendente Pablo Cervellini.

Las autoridades provinciales y locales fueron los encargados de entregar las llaves a los beneficiarios de cuatro viviendas construidas con aportes económicos del Programa Mi Casa, tres unidades habitacionales concretadas con aportes del municipio local para parejas sin hijos y una casa del IPAV que fue recuperada porque la adjudicataria original ya no reside en La Pampa, y en este caso se entregó a otra familia conhelense.

Riboyra felicitó al intendente Pablo Cervellini porque “no son muchos los municipios que invierten lo que se recauda de las viviendas en nueva construcción de viviendas”. “Está es una decisión de Pablo y su equipo de trabajo, porque entienden que la gente de Conhello tiene que tener su casa para vivir en condiciones dignas”, agregó.

En Conhello ya se realizaron cinco entregas de viviendas, que permitieron beneficiar a 39 familias. “Venir a entregar viviendas a Conhello es una costumbre y con Pablo venimos haciendo un trabajo sostenido con la dirección e indicación del gobernador Sergio Ziliotto”, expresó la presidenta del IPAV.

“UN DERECHO”

Por su parte, el intendente Pablo Cervellini, transmitió que en Conhello “el acceso a la vivienda es un derecho porque es una de las bases fundamentales donde se construye nuestra comunidad”.

“En La Pampa tenemos un plan ejemplar de construir de viviendas porque llega a todos los rincones de nuestro territorio, y hoy es un antes y un después para ocho familias de Conhello”, agregó.

La adjudicataria Cinthia Del Valle visiblemente emocionada expresó que sus deseos para las viviendas entregadas “se conviertan en un lugar de alegría, amor y crecimiento para todas las familias”.

“Nos cumplieron uno de los sueños más grandes que es la casa propia, porque no solo representa un espacio físico para vivir, sino también un símbolo de estabilidad, seguridad y libertad”, dijo.

Analizó que las casas “son más que cuatro paredes y un techo, es un lugar donde podremos crear recuerdos, compartir con nuestros seres queridos y llenarla de olor a amor. Hoy estamos emocionados de comenzar esta etapa de nuestras vidas, con este espacio que ahora llamaremos hogar”, concluyó.