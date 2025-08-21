Seguridad Rural: Demorados, secuestros e infracciones en varias localidades

La Coordinación Provincial de Seguridad Rural realizó, durante la semana, una serie de operativos de control y patrullajes preventivos en distintas zonas del territorio provincial.

Las acciones, que forman parte de la estrategia de seguridad pública orientada a la prevención de delitos y la protección de los recursos naturales, incluyeron controles vehiculares, patrullajes en caminos rurales y verificaciones en puestos camineros.

En Monte Nievas, se procedió a la identificación de 27 vehículos con un total de 42 ocupantes, sin registrarse infracciones, en el marco de las recorridas de saturación en la zona.

En Victorica, se detectó un carro sin luces, mientras que en el Puesto Caminero de esa localidad se secuestró un carro de un eje por carecer de seguro y elementos lumínicos reglamentarios.

En El Durazno se labraron tres actas por infracciones vinculadas a la verificación técnica vehicular, y en Toay, Telén y en el cruce de las rutas provinciales 6 y 102 no se reportaron novedades de relevancia.

En el ámbito de la Unidad Regional I, personal de Seguridad Rural labró tres actas de infracción a la Ley Provincial N° 1194, al constatar el tránsito con jauría sin permisos de caza, autorización del propietario del campo, libreta sanitaria de los canes ni elementos de seguridad para su traslado.

Por su parte, en jurisdicción de la Unidad Regional IV, se inició una causa judicial por infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. Durante el operativo, realizado en un camino rural cercano a La Reforma, se identificó a cuatro personas oriundas de la provincia de Buenos Aires que transportaban cuatro perdices de monte sin vida, sin la documentación habilitante. Además, se procedió al secuestro de cuatro armas de fuego de distinto calibre, más de 220 municiones, un cuchillo y otros elementos vinculados a la práctica ilegal de caza.



MÁS OPERATIVOS Y ALLANAMIENTOS

Además, durante la semana, la División de Seguridad Rural de la Unidad Regional I, llevó adelante dos procedimientos que permitieron desarticular prácticas ilegales vinculadas a la caza furtiva y al uso indebido de armas de fuego.

En primer lugar, tras investigaciones de la brigada interna y con intervención de la Fiscalía de Delitos Rurales y Conexos, a cargo del fiscal Alfredo Cazenave, se realizaron allanamientos en predios rurales de Luan Toro y Cachirulo. Como resultado, se secuestraron cinco armas largas sin documentación habilitante, un supresor de sonido, dos visores nocturnos y diversos elementos vinculados a la caza ilegal, entre ellos trofeos no declarados y productos de fauna silvestre.

Los hombres involucrados quedaron a disposición de la Justicia y de la Dirección de Recursos Naturales, mientras que las diligencias fueron encabezadas por el Coordinador Provincial de Seguridad Rural, con apoyo del Grupo Especial de la Unidad Regional.

El segundo operativo, dispuesto por el Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal María Florencia Maza, se concretó en el marco de una investigación preliminar. Durante el allanamiento, se secuestraron dos teléfonos celulares y tres cabezas de ciervo sin precintar, lo que derivó en actuaciones por infracción a la Ley Provincial Nº 1194. Más tarde, dos hombres fueron sorprendidos al regresar a su domicilio con un arma de fuego tipo Winchester sin la documentación correspondiente, por lo que se procedió a su secuestro y a la notificación de los implicados.