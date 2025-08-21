jueves 21, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Torneo Provincial 2025: Así quedaron las zonas y el fixture

Torneoprovincial sorteo jugadores 21agosto2025

En las instalaciones de la subsecretaria de Deportes de La Pampa, se sortearon las zonas y el fixture del Torneo Provincial 2025 que llevará el nombre del ex futbolista “Alberto Mario Jorge” y comenzará el domingo 7 de setiembre.

En la Zona A están  All Boys de Santa Rosa, Juventud Regional de Miguel Cané, All Boys de Trenel y General Belgrano de Santa Rosa.

En la Zona B, quedaron Alvear FC, Atlético Santa Rosa, Deportivo Mac Allister de Santa Rosa y Costa Brava de General Pico.

En la Zona C, jugarán Unión Deportiva Campos de General Acha, Pico FC, Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear y Unión de Miguel Riglos.

Y en la Zona D, competirán Sportivo Independiente de General Pico, Deportivo Winifreda, Racing Club de Eduardo Castex y Pampero de Colonia Santa María.

EL FIXTURE

Torneo Provincial 2025 – Fixture by radiodon

