Turismo promocionó La Pampa en la «Expo Turismo Comodoro»

Con un stand y una propuesta que sedujo a los sentidos, la Secretaría de Turismo de La Pampa se destacó en la undécima edición de la Expo Turismo Comodoro que se desarrolló en Comodoro Rivadavia (Chubut).

Bajo el lema «Cumbre Patagónica, destinos y un mar de oportunidades», el evento se convirtió en el escenario perfecto para que la provincia mostrara su verdadero potencial a un público que, en su mayoría, la conoce solo de paso.

Para lograr este objetivo, la delegación pampeana llevó a la Expo, la folletería de las 10 regiones turísticas de la provincia, un material fruto de un arduo trabajo de gestión que involucró la participación de todos los municipios. Esta iniciativa buscó federalizar el mapa turístico de La Pampa, asegurando que cada rincón de la provincia sea visible y accesible para los visitantes.

Más allá de la formalidad de las rondas de negocios y la presencia de autoridades, el espacio de La Pampa se convirtió en un imán para los visitantes. El ambiente fue una celebración, con degustaciones de productos que son un sello en la provincia: exquisitos quesos y chacinados, los premiados vinos pampeanos y un refrescante Gin que cautivó a los paladares más curiosos.

El stand no solo atrajo a turistas que buscaban una nueva experiencia sino que muchos de ellos comentaron que, si bien han transitado La Pampa en sus viajes, nunca se habían detenido a explorar sus atractivos. El objetivo fue claro, asesorar a quienes quieren ir más allá de la ruta y quedarse más días para descubrir la rica oferta de la provincia. La respuesta fue sumamente positiva, confirmando que el interés por el destino La Pampa está en crecimiento.

El público que se acercó mostró un genuino deseo de conocer los paisajes, la cultura y la gastronomía local, demostrando que existe una gran oportunidad para fortalecer el turismo interno en la región. La participación de La Pampa en la Expo Turismo Comodoro no solo fue una oportunidad para promocionar sus atractivos, sino un reflejo del trabajo conjunto entre el sector público y privado, buscando desarrollar el turismo como una herramienta de crecimiento económico y cultural.