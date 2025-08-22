viernes 22, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Allanaron a Diego Spagnuolo en Nordelta y le secuestraron U$S 266.000 y $7 millones

La Policía de la Ciudad encontró este viernes al mediodía a Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un country del partido de Pilar y le secuestró su teléfono celular. El hallazgo se produjo en el marco de más de 15 allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, en uno de los cuales se incautó una suma millonaria en la casa del exfuncionario.

El allanamiento en la propiedad de Spagnuolo en el barrio La Isla de Nordelta resultó en el secuestro de 266.000 dólares, 7 millones de pesos, un teléfono celular y el pasaporte del exfuncionario, investigado por el escándalo de los audios de presuntas coimas.

Documentación clave en la Agencia de Discapacidad y la droguería

Los operativos, que comenzaron en la madrugada del viernes, se centraron en los domicilios particulares y laborales de Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Eduardo Kovalivker. Además del dinero, se secuestró material de vital importancia para la causa.

-El hallazgo en ANDIS: En una de las sedes de la agencia, en la calle Ramsay, la policía secuestró un registro de un pago a la empresa Suizo Argentina por más de $10.800 millones.

-Pruebas en la droguería: En la sede de la droguería, en la calle Monroe, se incautaron 15 cajas con documentación y un pendrive considerados de interés para la causa.

-La orden judicial: Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga a los implicados por defraudación por administración fraudulenta, estafa y asociación ilícita.

La localización de Spagnuolo en Pilar y el secuestro de su teléfono, sumado a la fortuna encontrada en su domicilio y la documentación incautada, marcan un avance clave en la investigación que se inició tras la viralización de los audios que lo implicaban en una presunta red de corrupción.

