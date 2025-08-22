Basquetbolista pampeana convocada para entrenar con la Selección Argentina U 17

La jugadora pampeana Alina Farías fue preseleccionada para integrar la Selección Argentina de Básquetbol U 17, que se prepara para disputar el Torneo Sudamericano, desde el 20 al 26 de octubre, en Asunción (Paraguay). Este certamen otorgará tres plazas para la FIBA AmeriCup Femenina Sub 18 de 2026. Argentina en la última edición se quedó con la medalla de bronce.

Farías es oriunda de General Pico y se formó en Ferro Carril Oeste. Actualmente juega en All Boys de Santa Rosa. No es la primera vez que participa en un proceso de selección: este mismo año fue convocada a la concentración del 3×3 de Argentina, junto a otras dos jugadoras pampeanas, donde todas mostraron un gran nivel y compromiso. Ese antecedente resulto clave para su citación actual.

A nivel individual, la piquense es protagonista en el conjunto alboyense. En la Liga Federal Formativa tuvo un gran rendimiento, promediando 24.5 puntos en 28 minutos por partido. En su categoría habitual registra 23 puntos en 23 minutos de juego, y con el equipo de Primera mantiene números similares, con 23 puntos por encuentro.

Las concentraciones del seleccionado argentino se dividirán en dos sedes:

-Zona Norte: del 25 al 28 de agosto, en el CeNARD (Ciudad de Buenos Aires).



-Zona Sur: del 1 al 4 de septiembre, en Neuquén, donde Farías concurrirá para participar de los entrenamientos.