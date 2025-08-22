Cervellini presentó obras y una motoniveladora O Km para mejorar los caminos vecinales

El intendente Pablo Cervellini aprovechó el acto de entrega de viviendas para detallar las últimas obras públicas ejecutadas con aportes de la Administración Provincial de Agua (APA) y del ministerio de Producción y la adquisición de una motoniveladora con aportes del Programa de Mejoramiento de Parque Automotor.

El jefe comunal indicó que “afortunadamente” se concretaron “hechos y acciones en las cuales venimos trabajando hace tiempo y no hubiéramos podido concretar sin el apoyo continuo del gobierno provincial”.

Detalló que se construyeron “más de 2200 metros de cordón cuneta con financiamiento del (programa provincial) Propays (de la APA) y fondos municipales”, y en inmediaciones del nuevo barrio también se construye un galpón PyM donde funcionará “un servicio de taller mecánico”.

También, recordó que en julio firmó un convenio con los funcionarios del IPAV para recibir fondos económicos del Programa Soluciones Habitacionales, y con los concejales acordaron que se entregarán créditos de $ 2 millones a dos familias que “con gran esfuerzo” están construyendo su hogar, y el resto de los aportes se destinarán para otorgar 25 créditos para pintura de casas, y los vecinos interesados en acceder a los préstamos se podrán inscribir “desde la próxima semana” en el municipio local.

Finalmente, destacó la adquisición de una motoniveladora 0 Km que demandó una inversión de más de $ 200 millones, que se abonó con fondos del Programa provincial Mejoramiento del Parque Automotor y aportes municipales. Destacó que en Conhello “el campo es un actor fundamental de la economía, con productores, hacheros y alambrados son algunos de los tantos rubros que intervienen el sector”. Consideró valioso “acompañar al sector invirtiendo con maquinaria vial para tener una buena conservación y mantenimiento de los caminos vecinales”.