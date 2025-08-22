Choque y vuelco en el cruce de Ingeniero Luiggi: Un conductor hospitalizado

La colisión se produjo –aproximadamente a als 9.15 horas- en el cruce de las rutas provinciales 2 y 9, en cercanías de Ingeniero Luiggi.

El automóvil Fiat Palio circulaba por la ruta provincial 2 en sentido este – oeste, y la Fiat Fiorino lo hacía en sentido norte – sur por la ruta provincial 9. La vehículo impactó en la parte trasera del utilitario, y le provocó el vuelco, publicó Zonal Noticias.

El conductor de la Fiorino es oriundo de Realicó y realiza repartos para una droguería, mientras que el Palio era guiado por una persona de Ingeniero Luiggi.

Según fuentes policiales, en el siniestro vial «hubo un lesionado, que fue derivado al hospital local, por prevención, pero las lesiones no revestían gravedad».

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal de salud y agentes policiales de Ingeniero Luiggi, para organizar el tránsito y asistir al lesionado.