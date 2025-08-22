En Castex funcionará una sede del Mercado Artesanal de La Pampa

El secretario de Turismo, Saúl Echeveste, encabezó el acto de presentación de los mapas turísticos de las regiones Cielo Coronado, Oeste Infinito y Latidos del Caldenal, con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo turistíco y dar mayor visibilidad a los atractivos locales. “Este es un trabajo estratégico para volver más federal el turismo pampeano”, dijo Echeveste.

La región Cielo Coronado abarca a Eduardo Castex, Winifreda, La Maruja, Arata, Caleufú, Pichi Huinca, Conhello y Rucanelo.

Por su parte, Oeste Infinito está integrada por Santa Isabel, Algarrobo del Águila, La Humada, Puelén y Limay Mahuida.

En tanto, Latidos del Caldenal reúne a Loventuel, Carro Quemado, Luan Toro, Victorica y Telén.

El acto se desarrolló en la localidad de Luan Toro y contó con la participación de la intendenta Mónica Valor como anfitriona, junto a autoridades provinciales, intendentes e intendentas de cada una de las localidades mencionadas y referentes turísticos.

ACUERDO PARA CREAR EL MERCADO ARTESANAL EN CASTEX

Además de la entrega de mapas, se firmó el acuerdo para la creación de un Mercado Artesanal en Eduardo Castex.

En ese sentido, Echeveste adelantó que la Secretaría de Turismo proyecta llegar a fin de año con diez sedes del Mercado Artesanal en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de lograr un verdadero federalismo de las artesanías.

El encuentro finalizó con un marco cultural y festivo con las presentaciones del Ballet del Cumelén de Luan Toro, el ballet Movimientos del Alma y la banda local Nuevo Amanecer que acompañó la jornada.