Entregaron 12 sillones odontológicos en centros de salud de La Pampa

Salud sillones ondontologia 21agosto2025

Las nuevas unidades fueron distribuidas estratégicamente en distintos establecimientos asistenciales del interior provincial, a fin de mejorar la calidad de atención tanto en zonas de alta demanda como en aquellas con menor acceso permanente.

Los equipos fueron asignados estratégicamente en distintos puntos del interior provincial, con el objetivo de fortalecer la Red de Atención Odontológica. En Santa Rosa se incorporaron tres unidades -Centro Sanitario, una al Hospital Comunitario Evita y otra al Hospital Lucio Molas-: además, se entregaron nuevas unidades al Hospital “Padre Ángel Buodo” de General Acha, al Establecimiento Asistencial “José Cursi” de Anguil, al Establecimiento Asistencial “Cecilia Grierson” de Telén, al Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico, al Establecimiento Asistencial “Luis Agote” de General San Martín y también a los hospitales de Victorica y Santa Isabel.

El subsecretario de Salud, Gustavo Vera, indicó que la flamante adquisición y posterior distribución “responde a criterios sanitarios y de equidad territorial” para “garantizar el fortalecimiento de la red provincial de salud, el acceso a una atención odontológica moderna y de calidad en toda la Provincia”.

Salud sillones ondontologia 21agosto2025 1

En esa línea suscribió que las nuevas unidades “se destacan por su diseño ergonómico y moderno, que mejora la experiencia tanto del paciente como del profesional. Incorporan sistemas de iluminación LED con tres focos, lo que permite una visibilidad óptima del campo operatorio, facilitando procedimientos más precisos y seguros”. “Además, ofrecen mayor comodidad y funcionalidad, lo que resulta clave para prácticas como restauraciones, extracciones, profilaxis y controles preventivos”, expresó.

Es importante destacar que varias de las unidades reemplazadas fueron reacondicionadas y redistribuidas en otras localidades. “Esta reutilización de recursos permite ampliar la cobertura y optimizar el equipamiento disponible”, explicó el subsecretario. “La entrega de nuevo equipamiento, el trabajo sostenido con las unidades móviles, la incorporación de profesionales, forman parte de una política integral del Gobierno provincial para fortalecer el primer nivel de atención odontológica. El objetivo es claro, prevenir enfermedades, promover el cuidado bucal y garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad.”, concluyó.

Planco
