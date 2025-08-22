Fraticidio en campo de La Humada: Disputa por una herencia desencadenó la tragedia

El fraticidio que se produjo en un campo de La Humada, sería el desencadenante de una disputa entre los hermanos por una herencia. El hecho ocurrió durante la tarde/noche del miércoles, cuando dos hermanos, propietarios de un campo cercano al límite con Mendoza, discutieron y uno –de 56 años- le disparó al otro –de 69 años- con un arma larga y le provocó la muerte. El victimario residía en el predio y la víctima en Santa Rosa.

El agresor estuvo varias horas atrincherado en el predio “El Boitano” que está cercano al límite con Mendoza, hasta que finalmente depuso la actitud y pudo ser detenido y alojado en la comisaría departamental de Santa Isabel.

RECORRIDO

La policía fue alertada por testigos que avisaron a la dependencia policial de La Humada, y desde ahí trasladaron la información a la comisaría departamental de Santa Isabel.

La policía santaisabelina arribó al campo aproximadamente a las 21 horas, después de transitar caminos de arena y sortear varias tranqueras. Se encontraron con un cuerpo tendido y el agresor que permanecía armado y resistía la detención. Por lo cual fueron convocados efectivos de La Humada y Algarrobo del Águila.

Finalmente, cerca de las 2 horas del jueves, depuso la resistencia y pudo ser detenido y alojado en la comisaría de Santa Isabel.

TESTIGOS EN FUGA Y ESCONDIDO

El fiscal de la IV Circunscripción, Enzo Rangone, lidera la investigación y confirmó que todo indica que se trata de un fraticidio.

Los investigadores le tomaron declaraciones a tres testigos, todos domiciliados en Santa Rosa, quienes huyeron cuando ocurrió el hecho: dos se alejaron en una camioneta y el restante se escondió en el campo.

El trabajo inicial de los investigadores se tuvo que hacer “desde las oficinas” porque en el predio no hay conectividasd para requerir autorizaciones a los Juzgados para proceder con los allanamientos, requisas y secuestros. “En el lugar se secuestraron varias armas que había en el lugar y otros elementos”, confirmó Rangone.

El personal de la AIC de General Pico viajó 440 kilómetros para realizar los peritajes, y esto provocó que recién al mediodía del jueves, pudieron trasladar el cuerpo a General Pico para que le practiquen la autopsia.

DISPUTA ENTRE HERMANOS

El fiscal Rangone trabajaba en recoger los testimonios de los tres testigos, quienes integran un equipo de conocidos molineros domiciliados en Santa Rosa que estaban haciendo una aguada.

Los hermanos habían heredado éste lote de campo y el autor de los disparos residía en el puesto, mientras que el occiso residía en Santa Rosa, pero concurría permanentemente para participar “en la gestión del campo”.

Rangone admitió que una de las tareas que emprendió, a través de las declaraciones testimoniales, es determinar el móvil del homicidio. El fiscal habría recibido datos que lo llevarían a considerar la posibilidad de que el fatal desenlace podría haber ocurrido tras un punto de inflexión causado por las diferencias devenidas de cuestiones hereditarias.

“Son todos elementos e información que estamos evaluando para caratular la causa. Prevemos que mañana cumplir con la indagación al detenido y hacer la correspondiente formalización”, concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal.