La Cámara Federal rechazó el recurso de la Fepamco para facturar las tasas municipales

La Cámara Federal de Bahía Blanca rechazó un recurso de reposición interpuesto por la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco) contra la resolución que les impide facturar tasas municipales y ahora en la pelea judicial queda la instancia de queja ante la Corte Suprema.

Fuentes de la Fepamco confirmaron este mediodía el fallo de la Cámara Federal bahiense y dijeron que “era previsible” que así sucediera, pero anticiparon que seguirán adelante la disputa judicial, publicó el diario La Arena. “Sabemos que tenemos razón, que esto nos perjudica y la vamos a pelear hasta el final”, indicaron.

La resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación es la que dispuso esta medida, que va contra los intereses de las cooperativas y de los organismos oficiales con los que han acordado la inclusión en las facturas de energía eléctrica de ítems por tasas e impuestos.

A principios de este año, el juez federal local, Juan José Baric, admitió la cautelar que interpuso la Fepamco, pero en junio la instancia superior rectificó la decisión y falló a favor de la resolución del gobierno nacional.

Fepamco ha tratado el tema tanto en asambleas como en plenarios entre las 32 cooperativas asociadas. Han resuelto encolumnarse detrás de la postura de la conducción de la Federación y seguir adelante con la facturación tal como se venía realizando. Asambleas individuales de cada asociada están ratificando la decisión y mantener la autonomía que les otorga la legislación.

El recurso de reposición, negado por la cámara federal que componen Silvia Fariña, Leandro Pica y Pablo Candisano Mera, le impide llegar a la Federación a la Corte Suprema, pero aún queda el recurso de alcanzar al máximo tribunal en queja. “Era esperable que nos rechazaran el recurso de reposición, pero la pelea no termina. Seguiremos adelante esta lucha hasta el final, sabemos que tenemos razón”, indicaron desde Fepamco.