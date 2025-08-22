La pampeana Paulina Barreiro ganó otra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025

La pampeana Paulina Barreiro Hus sumó su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles 2025, que se desarrollan en Asunción (Paraguay). En este caso integró el equipo con Priscila Vukonich, Martina Catalano y Candela Velázquez, que triunfó en K4 500 M femenino. La canoísta pampeana también logró –el miércoles- una medalla de oro en la final de K1 200m Femenino y una medalla de plata.

Este viernes la delegación argentina sumó otras dos preseas doradas en canotaje de velocidad.

En la categoría K4 500m los representantes albicelestes masculinos y femeninos fueron los más rápidos y se subieron a lo más alto del podio.

Vicente Vergauven, Luca Micatrotta, Agustín Sánchez y Baltasar Itria ganaron la dorada en la prueba de K4 500M masculino en canotaje, mientras que minutos más tarde Priscila Vukonich, Martina Catalano, la pampeana Paulina Barreiro y Candela Velázquez hicieron lo propio en el K4 500M femenino.

Los Juegos Panamericanos Junior concluyen este sábado 23. La delegación argentina está integrada por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), y ya superó la cantidad de medallas obtenidas en la anterior edición de Cali-Valle 2021. Hasta el momento, los deportistas argentinos consiguientes 80 preseas.

LAS MEDALLAS DORADAS DE LOS ARGENTINOS

Medallas doradas (23)

Priscila Vukonich, Martina Catalano, Paulina Barreiro, Candela Velázquez – Canotaje – K4 500m Femenino

Agostina Hein – Natación – 400 metros libres femenino

Agostina Hein – Natación – 400 metros medley femenino

Malena Santillán – Natación – 200 metros espalda (récord sudamericano)

Ulises Saravia – Natación – 100 metros espalda (récord panamericano junior)

Agostina Hein – Natación – 200 metros medley femenino (récord argentino)

Santiago Gruñeiro – Ciclismo – Ómnium

José Materano, Matías Chaillou, Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia – Natación – 4x100relevo combinado masculino

Ignacio Espínola – Taekwondo

Sol Larraya y Candela Vázquez – Tenis – Dobles femenino

Ian Vertberger y Dante Pagani – Tenis – Dobles masculino

Julieta Benedetti – Ciclismo – Ruta

Rugby 7 – Masculino

Básquet 3×3 – Masculino

Hockey sobre césped – Masculino

Hockey sobre césped – femenino

Juan Manuel Arrieguez – Lanzamiento de bala

Aramís Sánchez – Canotaje – C1 1000m Masculino

Paulina Barreiro – Canotaje – K1 200m Femenino

Francisco Giorgis – Esquí Acuático y Wakeboard – Salto Masculino

Tomás Olivera – Atletismo – Lanzamiento de Martillo Masculino

Vicente Vergauven, Luca Micatrotta, Agustín Sánchez y Baltazar Itria – Canotaje – K4 500m Masculino