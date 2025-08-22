Más de 300 participantes en el encuentro provincial de Cooperativas y Mutuales Escolares en Santa Rosa

El salón del Recreo Mercantil de Santa Rosa se realizó el tercer encuentro provincial que reunió a docentes guías y estudiantes de Secundaria que actualmente trabajan en cooperativas y mutuales escolares. “Escuelas solidarias, juventudes cooperativas” fue el nombre del evento estudiantil que se transformó en un importante espacio de participación basado en los valores y principios de la cooperación y el mutualismo.

En el encuentro se agradeció, especialmente, la colaboración y el acompañamiento de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas y la Federación de Mutuales de La Pampa.

El comienzo de la jornada contó con la presencia de los ministros Marcela Feuerschvenger (Educación) y Pascual Fernández (Gobierno y Asuntos municipales); el dirigente de la Federación Pampeana de Cooperativas (Fepamco), Carlos Santarrosa, y el secretario general del Centro de Empleados de Comercio y gerente general de la mutual AMUSIM, Rodrigo Genoni, entre otros referentes locales y autoridades provinciales.



TESTIMONIOS

“En cada palabra aparece el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad. Es lo que necesitamos en estos tiempos. Lo que se genera en una cooperativa escolar marca sus vidas, la de su institución y localidad”, resaltó la ministra Marcela Feuerschvenger.

“Es mentira que la juventud está perdida, hay que desmitificar ese dicho. Ustedes están acá, presentes, pensándose de forma cooperativa”, destacó el ministro Pascual Fernández.

Por su parte, el dirigente Carlos Santarrosa (Fepamco) elogió el trabajo de los y las jóvenes, “están haciendo historia, dando pasos muy importantes. Desde la participación, lograrán incidir en sus comunidades”. Y Genoni (AMUSIM) agradeció el trabajo articulado del Gobierno de La Pampa. «Apoyemos a cooperativas y mutuales, allí nos encontraremos como comunidad”, expresó.



PRESENCIA Y HOMENAJE

Asistieron representantes de veintisiete colegios secundarios, con una amplia distribución territorial: General Pico, Trenel, Eduardo Castex, Winifreda, La Maruja, Ingeniero Luiggi, Parera, Rancul, Realicó, Macachín, Guatraché, Doblas, Luan Toro, Colonia Santa María, Algarrobo del Águila, La Reforma, Uriburu, Toay y Santa Rosa.

“CreCoop” del Instituto Manuel Belgrano de Macachín, es la primera cooperativa escolar registrada formalmente en La Pampa. En ese marco, se brindó un homenaje a la docente Iris Álvarez, quien ya accedió a su jubilación y actualmente acompaña y motoriza el trabajo cooperativo.

“Creo que siempre es importante estar. ¿A qué apuesto? A lo que tantas veces desde educación hablamos: que los chicos piensen críticamente, por sí mismos, que el trabajo conjunto los lleve a lograr mejores resultados”, expresó la profesora.



ACTIVIDADES

Durante el encuentro provincial se produjo una breve presentación de dos grupos pre-cooperativos; también talleres de formación pensados, organizados y dictados por estudiantes; juegos cooperativos y un gran cierre teatral.