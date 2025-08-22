Ravier participó en las reuniones de Milei con Spagnuolo en la residencia de Olivos

Adrián Ravier, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en La Pampa, aparece como una de las personas que mantuvo encuentros en la quinta presidencial de Olivos junto al presidente Javier Milei y a Diego Spagnuolo, despedido de la Agencia Nacional de Discapacidad por el escándalo de las coimas que salpica a Karina Milei y que acorrala al Gobierno nacional.

De acuerdo con un listado, publicado hoy por El Destape, Ravier mantuvo una reunión con Milei y Spagnuolo el domingo 1 de diciembre del año pasado a la noche en la quinta presidencial. También estaba el economista Juan Carlos De Pablo y el filósofo Alejandro Rozitchner.

Ravier es en la actualidad el candidato a diputado nacional por LLA para La Pampa, muy cercano a Milei, y presidente del partido libertario en nuestra provincia.

Según el mismo artículo de El Destape, Milei y Diego Spagnuolo compartieron 26 veladas nocturnas en la quinta presidencial de Olivos, un recurrente espacio dominguero desde las 20 hasta pasada la madrugada y al que asiste un staff fijo de personas más que cercanas el presidente.

«Ese es el nivel de intimidad entre Milei y Spagnuolo, hoy en el centro del escándalo por unos audios donde habla de pago de coimas de una farmacéutica que llegan a Karina Milei y cuya veracidad confirmó el propio presidente al desplazarlo de su cargo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En una de las veladas también participó Mauricio Novelli, el trader que es la pata local de la estafa Libra, otro caso donde los involucrados revelaron pagos a la hermana del Presidente.

Hasta ayer a Spagnuolo se le atribuían esos audios que circularon entre periodistas pero no estaba confirmado. De hecho, es evidente que hay cierta edición, ya que fueron circulados en muchos cortes. Pero Milei, al echarlo, lo que hizo fue confirmar que eran verídicos y que su preocupación no es la corrupción, ya que despidió al que contaba un hecho de corrupción, no al que lo cometió. No quiere manejar por la Ruta del Dinero K(arina).

A Spagnuolo no le faltó oportunidad de contárselo a Milei. Además de los 26 domingos nocturnos hubo otras 8 visitas a solas, varias en el chalet presidencial, un lugar de acceso más que limitado. Un total de 34 visitas a la quinta presidencial. Que un funcionario se junte con el presidente es habitual; que lo visite sistemáticamente en la quinta de Olivos, a la noche o a solas en el chalet presidencial, en encuentros con habitués que no son funcionarios, ya no. Revela el grado de intimidad que une a Milei con Spagnuolo.

¿Milei puede decir que no sabía de este entramado de coimas dirigidas a su hermana y, para peor, luego de despedir al funcionario que lo dejó al descubierto? En este caso parece que no será tan sencillo como borrar un tuit.

La lista de personas que apuntan a Karina Milei como la cajera de su hermano es larga. El orfebre Juan Carlos Pallarols dijo que le quisieron cobrar por una reunión y finalmente no hizo el bastón presidencial; el portal Coindesk publicó unos chats de Hayden Davis, el creador de la estafa $LIBRA, donde afirma que le mandaba dinero a Karina y Javier hacía lo que él quería; el programador Charles Hoskinson dijo que le pidieron coimas para reunirse con Milei y que podían pasar cosas “mágicas”; el empresario Diógenes Casares también afirmó que hubo coimas en torno a $LIBRA; la comunicadora institucional Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa Luis Petri, afirmó que hay coimas en el entorno presidencial. Ahora se suma a la lista Spagnuolo, que en los audios afirma que hay tráfico de dinero hacia Karina.