Riboyra criticó a Ardohain y Maquieyra: “Entienden que los jubilados no necesitan un aumento”

La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, en su discurso en Conhello cuestionó a los diputados nacionales macri- mileistas Martín Ardohain y Martín Maquieyra, porque apoyaron el veto presidencial que frenó la recomposición de haberes para los jubilados nacionales. “Así como tenemos diputados que representan a La Pampa que entienden que nuestros jubilados no tienen necesidad de aumento, tenemos un gobernador (Sergio Ziliotto) que decide construir más viviendas”, disparó la funcionaria provincial.

Riboyra después le transmitió al cronista de La Arena que durante el acto sintió “una mezcla de sensaciones” porque “una familia de adultos mayores recibió las llaves de un departamento construido con fondos municipales, y pensaba que unos pesitos más no lo hubieran venido nada mal en estos momentos”.

La entrevistada también recordó que en La Pampa el gobernador Sergio Ziliotto estableció que los jubilados nacionales no paguen las cuotas de las viviendas de planes habitacionales, como reconocimiento al deterioro del poder adquisitivo que le provocaron las políticas mileístas.

“La directiva del gobernador Ziliotto fue exceptuar del pago de las cuotas a las personas mayores que cuentan con una jubilación nacional, y para el gobierno provincial estos son derechos garantizados y lucharemos para que continúen, porque en una sociedad todos deben avanzar y vivir mejor”, destacó.

“Lamentablemente no todos pensamos igual y por eso algunos votaron en contra de los jubilados y lamentablemente algunos son pampeanos que ven la provincia de otra manera y también ven de otra manera la realidad de los jubilados nacionales que viven en La Pampa”, concluyó.