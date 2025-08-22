Urgente: En Castex «desesperada» búsqueda de una joven santarroseña

Desde la comisaría departamental de Eduardo Castex pidieron colaboración a la comunidad “para dar con el paradero de Rocío Valentina Rivero”, una joven de 20 años que es oriunda de Santa Rosa.

“Rocío fue vista por última vez ayer por la tarde, cuando salió de la casa de un familiar en esta localidad”, indicaron fuentes policiales. Después, ya no tuvieron más comunicación, porque no atendió las llamadas telefónicas y no fue hallada en sitios que frecuentaba en esta localidad.

“Si cuentan con alguna información que pueda ayudar a encontrarla, deben contactarse inmediatamente con la comisaría de Eduardo Castex a los números 101 o 02334 – 452212”, transmitieron fuentes policiales. Y destacaron que la colaboración “es muy importante”.