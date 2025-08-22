viernes 22, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Urgente: En Castex «desesperada» búsqueda de una joven santarroseña

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Riverovaletina busqueda 22agosto2025

Desde la comisaría departamental de Eduardo Castex pidieron colaboración a la comunidad “para dar con el paradero de Rocío Valentina Rivero”, una joven de 20 años que es oriunda de Santa Rosa.

“Rocío fue vista por última vez ayer por la tarde, cuando salió de la casa de un familiar en esta localidad”, indicaron fuentes policiales. Después, ya no tuvieron más comunicación, porque no atendió las llamadas telefónicas y no fue hallada en sitios que frecuentaba en esta localidad.

“Si cuentan con alguna información que pueda ayudar a encontrarla, deben contactarse inmediatamente con la comisaría de Eduardo Castex a los números 101 o 02334 – 452212”, transmitieron fuentes policiales. Y destacaron que la colaboraciónes muy importante”.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 10agostoAntar banner abril2025Cospecltda banner abril2025 400x300Sancorseguros agosto2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Fiestadelagricultor2025 julio2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com