Comienza el rodaje de Scary Movie 6 con Regina Hall y Anna Faris

Scarymovie6 actrices 16agosto2025

Falta tan solo semanas para que comience el rodaje de la sexta entrega de Scary Movie, con el regreso de los cuatro protagonistas originales, incluyendo la vuelta de las actrices Regina Hall y Anna Faris en la piel de Brenda Meeks y Cindy Campbell.

Así lo confirmó el director Marlon Wayans, quien celebró con una publicación en su cuenta de Instagram que ambas artistas decidan sumarse al film para una nueva película cómica.

Los cuatro fabulosos están de vuelta. Tan emocionado de trabajar y reunirme con estas dos mujeres brillantes. Estamos muy orgullosos de todo lo que han hecho desde el comienzo de la franquicia de películas de terror», festejó.

Además, reveló la fecha de estreno: «La banda está devuelta. SM6 6/12/26 en cines”.

Marlon Wayans on Instagram: «The fab four is back. So excited to work and reunite with these two brilliant women. We are so proud of all they have done since the inception of the scary movie franchise. We out the band back together SM6 6/12/26 in theaters»

Ambas actrices expresaron su entusiasmo por regresar al film que lanzó sus carreras al estrellato en una reciente entrevista con la revista estadounidense Variety: “Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, nuevamente)”.

