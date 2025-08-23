¿Cómo es y dónde se puede ver el documental de Madonna?

El documental «Becoming Madonna» tiene fecha de estreno: estará disponible este 23 de agosto en la plataforma Universal+. El 16 de agosto la cantante cumplió 67 años y realizó un festejo en las últimas horas, donde expresó su alegría por la inminente llegada de su documental.

«Becoming Madonna» fue dirigido por el realizador Michael Ogden y se centra en los comienzos en la escena musical de la denominada “Reina del Pop”, desde su ascenso a la fama de 1978 a 1982, un año antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, Madonna, el predecesor a ese disco que terminó siendo imperdible para los amantes del género pop: Like a Virgin.

«Becoming Madonna» hace un recorrido por los primeros años de la artista, en los cuales la cantante luchó para triunfar en Nueva York, soñando en convertirse en una estrella de vanguardia.

Con imágenes de archivo de la ciudad a fines de la década del ’70, el documental de Ogden sigue los primeros pasos de la cantante y bailarina en la escena pop y reconstruye el contexto disruptivo en el que se abrió paso. Además, Ogden muestra el proceso de grabación del single “Everybody”, una canción que, al editarse en octubre de 1982, ya dejaba al descubierto el enorme potencial de Madonna.

Con una propuesta audaz, el documental también destaca el trabajo como bailarina de la artista y sus innovadoras coreografías que serían sumamente influyentes en sus colegas.