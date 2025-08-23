sábado 23, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Elecciones 2025: Sortearon los números de las cinco listas en la Boleta Única de Papel

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Elecciones2025 candidatos boleta papel 22agosto2025

El juez federal Juan José Baric encabezó ayer la oficialización de las cinco listas de candidatos y candidatas a diputados y diputadas nacionales que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Participaron, además de Baric, la secretaria electoral, Brenda Wernicke, la fiscala Iara Silvestre, y representantes de las fuerzas políticas excepto de La Libertad Avanza. 

«Fue un acto tranquilo, nadie puso objeción, y no hubo inconvenientes», afirmó Baric en comunicación telefónica con este diario. 

Tras la oficialización de las listas, la Secretaría Electoral realizó el sorteo del lugar que le corresponde a cada uno de los frentes electorales que competirán en la provincia por las tres bancas a diputados nacionales titulares y tres suplentes. 

El Frente Defendemos La Pampa quedó con el número 1, la Libertad Avanza con el 2, el Frente de Izquierda de las y los trabajadores (FIT) con el 3, la Unión Cívica Radical (UCR) con el 4 y el Movimiento al Socialismo con el 5.

En los comicios del 26 de octubre, La Pampa pondrá el juego tres de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre Varinia Marín, del PJ, la radical, Marcela Coli y el macrista, Martín Maquieyra.

El Frente Defendemos La Pampa lleva como candidatos a Abelardo Ferrán, Varinia Marín y Ceferino Almudevar; la Libertad Avanza a Adrián Ravier, Adriana García y Martín Matzkin; Cambia La Pampa a Federico Guidugli, María Eugenia Forte y Néstor Omar Beltrán; el Frente de Izquierda a Claudia Lupardo, Lucas Mateos Montigel, y Marisa Pérez; y la Lista del Movimiento al Socialismo a Ayelén Pilcic.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Refrigeradossantiago 10agostoAntar banner abril2025Sancorseguros agosto2025Fiestadelagricultor2025 julio2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com