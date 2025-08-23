Elecciones 2025: Sortearon los números de las cinco listas en la Boleta Única de Papel

El juez federal Juan José Baric encabezó ayer la oficialización de las cinco listas de candidatos y candidatas a diputados y diputadas nacionales que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Participaron, además de Baric, la secretaria electoral, Brenda Wernicke, la fiscala Iara Silvestre, y representantes de las fuerzas políticas excepto de La Libertad Avanza.

«Fue un acto tranquilo, nadie puso objeción, y no hubo inconvenientes», afirmó Baric en comunicación telefónica con este diario.

Tras la oficialización de las listas, la Secretaría Electoral realizó el sorteo del lugar que le corresponde a cada uno de los frentes electorales que competirán en la provincia por las tres bancas a diputados nacionales titulares y tres suplentes.

El Frente Defendemos La Pampa quedó con el número 1, la Libertad Avanza con el 2, el Frente de Izquierda de las y los trabajadores (FIT) con el 3, la Unión Cívica Radical (UCR) con el 4 y el Movimiento al Socialismo con el 5.

En los comicios del 26 de octubre, La Pampa pondrá el juego tres de sus cinco bancas en la cámara baja. Terminan sus mandatos el 10 de diciembre Varinia Marín, del PJ, la radical, Marcela Coli y el macrista, Martín Maquieyra.

El Frente Defendemos La Pampa lleva como candidatos a Abelardo Ferrán, Varinia Marín y Ceferino Almudevar; la Libertad Avanza a Adrián Ravier, Adriana García y Martín Matzkin; Cambia La Pampa a Federico Guidugli, María Eugenia Forte y Néstor Omar Beltrán; el Frente de Izquierda a Claudia Lupardo, Lucas Mateos Montigel, y Marisa Pérez; y la Lista del Movimiento al Socialismo a Ayelén Pilcic.