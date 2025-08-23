Estafó en 10.000 dólares a una vecina de Ingeniero Luiggi y lo detuvieron en Entre Ríos

La Brigada de Investigaciones de la UR II detuvo a una persona oriunda de Misiones, de 33 años, que está acusado de estafar a una jubilada –de 88 años- de Ingeniero Luiggi. El detenido le habría sustraído 10.000 dólares con la modalidad delictiva conocida como el “cuento del tío”.

El jefe de la Brigada de Investigaciones de General Pico, Martín Giménez, detalló que la investigación se inició –el 8 de mayo- tras una denuncia radicada por la víctima, publicó Infopico.

La mujer manifestó que recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por su hija, y la engañó con el argumento de un supuesto cambio de billetes que se debía realizar “con urgencia”.

El acusado se presentó en el domicilio aduciendo que era empleado bancario y retiró los 10.000 dólares.

Los investigadores comenzaron un minucioso trabajo de que incluyó “un profundo estudio” de las antenas de telefonía celular y de las cámaras de seguridad, como también la recopilación de elementos en distintas provincias.

Finalmente identificar al presunto autor, quien tiene domicilio en el barrio San Isidro de Posadas (Misiones), y se movilizaba en un automóvil Renault Clio.

Con la colaboración de policías de provincias vecinas, se montaron operativos para dar con su paradero. Y finalmente fue demorado en el Puesto de Control Vial en Paso Cerrito, dependiente de la localidad de Federación (Entre Ríos).

La detención fue dispuesta por el fiscal adjunto Matías Juan y la semana próxima una comisión policial realizará el traslado a General Pico, donde quedará a disposición de la Justicia. Además, se está procurando secuestrar el rodado que utilizó en el hecho delictivo.