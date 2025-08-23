sábado 23, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Feria de Ciencias 2025: Más de 140 trabajos se presentarán en General y Santa Rosa

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Feriaciencias alumnos institucional 8junio2023

En su edición número treinta y cinco, la Feria Provincial se desarrollará el martes 26 en General Pico y el viernes 29 en Santa Rosa. Se espera la participación de más de 420 estudiantes de todos los rincones de la provincia con más de 140 trabajos referidos a ciencias, tecnología, ingeniería, arte, matemática y alfabetización.

La Feria se constituye en un espacio para compartir experiencias e intercambiar propuestas, promover el aprendizaje activo, la creatividad y la vinculación entre la escuela y la comunidad. En cada una de ellas, se pone en valor el trabajo cotidiano de estudiantes y docentes en relación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los que son protagonistas.

El martes 26 en General Pico el evento se realizará en el SUM de la Escuela N° 267 (calle 440, entre 405 y 407). El próximo viernes 29 en Santa Rosa se realizará en el SUM de la Escuela N° 95 (M. Jones, entre J. Bonnet y Río Colorado).  

Estarán abiertas al público – en ambas sedes – en los siguientes horarios: 9 a 12.30 horas y de 13.30 a 15.30 horas.

Además de la exposición de proyectos por parte de estudiantes y docentes, se dictarán talleres en simultáneo sobre inteligencia artificial, matemática, arte y música.

El Ministerio de Educación de La Pampa anunció que las ferias se transmitirán en vivo por el canal de streaming  https://www.youtube.com/@educa-me , con dos emisiones especiales de 10.30 a 12 horas.

La intención es que aquellas personas que no se encuentren presentes, puedan escuchar y observar los diversos relatos y trabajos que serán presentados por parte de las instituciones educativas pampeanas. En este marco, se invita a escuelas, familias y comunidad en general a que puedan suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser parte de dichas celebraciones. 

La Feria Nacional se concretará durante los meses de octubre y noviembre de este año en distintos puntos del país.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Refrigeradossantiago 10agostoFiestadelagricultor2025 julio2025Antar banner abril2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguros agosto2025
Cospecltda banner abril2025 400x300
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com