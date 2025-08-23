Feria de Ciencias 2025: Más de 140 trabajos se presentarán en General y Santa Rosa

En su edición número treinta y cinco, la Feria Provincial se desarrollará el martes 26 en General Pico y el viernes 29 en Santa Rosa. Se espera la participación de más de 420 estudiantes de todos los rincones de la provincia con más de 140 trabajos referidos a ciencias, tecnología, ingeniería, arte, matemática y alfabetización.

La Feria se constituye en un espacio para compartir experiencias e intercambiar propuestas, promover el aprendizaje activo, la creatividad y la vinculación entre la escuela y la comunidad. En cada una de ellas, se pone en valor el trabajo cotidiano de estudiantes y docentes en relación a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los que son protagonistas.

El martes 26 en General Pico el evento se realizará en el SUM de la Escuela N° 267 (calle 440, entre 405 y 407). El próximo viernes 29 en Santa Rosa se realizará en el SUM de la Escuela N° 95 (M. Jones, entre J. Bonnet y Río Colorado).

Estarán abiertas al público – en ambas sedes – en los siguientes horarios: 9 a 12.30 horas y de 13.30 a 15.30 horas.

Además de la exposición de proyectos por parte de estudiantes y docentes, se dictarán talleres en simultáneo sobre inteligencia artificial, matemática, arte y música.

El Ministerio de Educación de La Pampa anunció que las ferias se transmitirán en vivo por el canal de streaming https://www.youtube.com/@educa-me , con dos emisiones especiales de 10.30 a 12 horas.

La intención es que aquellas personas que no se encuentren presentes, puedan escuchar y observar los diversos relatos y trabajos que serán presentados por parte de las instituciones educativas pampeanas. En este marco, se invita a escuelas, familias y comunidad en general a que puedan suscribirse al canal y activar las notificaciones para ser parte de dichas celebraciones.

La Feria Nacional se concretará durante los meses de octubre y noviembre de este año en distintos puntos del país.