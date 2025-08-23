La pampeana Barreiro ganó la tercera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La canoísta pampeana Paulina Barreiro hoy consiguió la tercera medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción (Paraguay). La deportista pampeana junto a Agustín Sánchez triunfaron en la especialidad K2 500 metros mixtos, y el podio lo completaron Canadá y Chile.

La dupla argentina marcó un tiempo de 2:02.31 para vencer en la prueba que se desarrolló en el cierre de las competencias panamericanas.

¡Argentina 🇦🇷 consiguió otras 2 medallas doradas 🥇 en los Juegos Panamericanos Junior!



Vicente Vergauven y Baltazar Itria se colgaron esa presea en K2 500m de canotaje de velocidad, mientras que Agustín Sánchez y Paulina Barreiro lo lograron en K2 500m mixto. Chapeau! 👏 pic.twitter.com/GZTj0gQMAb— VSports Team (@VSportsTM) August 23, 2025

La canoísta pampeana Paulina Barreiro tres medallas doradas en las competencias internacionales, porque previamente con Priscila Vukonich, Martina Catalano y Candela Velázquez triunfaron en la especialidad K4 500 M femenino y previamente se impuso en la final de K1 200m Femenino. También obtuvo una medalla de plata.

CANOTAJE

Hoy el canotaje argentino vivió una jornada consagratoria en la Bahía de Asunción, dado que logró dos nuevas medallas doradas y un bronce, y le permitió a Argentina cerrar su participación como el país más destacado del medallero de esta disciplina.

MEDALLERO

Argentina finalizó en el quinto puesto del medallero general de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, detrás de Brasil, Estados Unidos, Colombia y México. La delegación albiceleste cosechó un total de 95 medallas, desglosadas en 27 oros, 38 platas y 30 bronces.