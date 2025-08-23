Murió el joven que sufrió lesiones graves en un choque en Catriló

Tras permanecer 11 días internado en un centro de salud de Santa Rosa, falleció -este sábado a la tarde- el joven 17 años que sufrió lesiones graves en un siniestro vial que se produjo en un camino vecinal de Catriló. La noticia causó conmoción y dolor en la población catrilense. Las redes sociales se llenaron de mensajes de recuerdos para el joven y de condolencias para sus familiares.

La información fue confirmada por fuentes de la comisaría de Catriló. Desde que fue hospitalizado, las y los vecinos pidieron cadenas de oración por el estado de salud del joven. Esta tarde se conoció la triste noticia del fallecimiento de Francisco “Pancho” Andrés, publicó el diario La Arena.

El siniestro vial ocurrió -cerca de las 15.20 horas- del martes 12, en una calle ubicada atrás del predio del basurero municipal, en la zona de Cayupán. El protagonista circulaba en un Ford Fiesta con otros dos jóvenes, domiciliados en esta localidad.

La policía señaló que el conductor perdió el control del Fiesta -circulaba de oeste a este- e impactó con la parte frontal derecha contra un frondoso árbol.

Al lugar del siniestro arribaron efectivos de la comisaría y una ambulancia con personal de salud pública que trasladó a los menores de edad al hospital. Minutos después, por la gravedad de las lesiones, el joven que viajaba como acompañante (Andrés) fue derivado al centro René Favaloro de Santa Rosa, donde quedó internado en “estado crítico”, señalaron los voceros en ese momento. El conductor quedó en observación en el hospital local, fuera de peligro.