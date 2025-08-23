Tras una intensa búsqueda, hallaron a la joven santarroseña que se ausentó de un domicilio de Castex

Después de una intensa búsqueda durante más de 24 horas, la policía de Eduardo Castex pudo hallar a Rocío Valentina Rivera (20 años) en la ciudad de General Pico. La joven santarroseña se había ausentado del domicilio de familiares en Eduardo Castex, y argumentó que viajó a la ciudad norteña por “motivos personales”.

“Se comunica que la señorita Rocío Valentina Rivero, tras la investigación realizada por esta policía con colaboración de Unidades Especiales y el acompañamiento de los familiares, fue encontrada en la ciudad de General Pico durante la noche” del viernes, indicaron fuentes policiales.

Rivero explicó que su ausencia se debió a motivos personales, informaron.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo del doctor Carlos Álvarez Ciaffoni, tomo conocimiento y se encuentra a cargo del caso, agregaron.