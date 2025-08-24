domingo 24, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Caja negra de medicamentos: Milei autorizó contratos por $1.471 millones con la droguería investigada por coimas

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Drogueria suizoargentina edificio 24agosto2025

En paralelo, hospitales dependientes del Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, concretaron adquisiciones millonarias a Suizo Argentina S.A., en plena tormenta judicial.

Compras adjudicadas vía hospitales — Ministerio de Salud

-EX-2025-55907421-APN-DACMYSG#HNDBS — 02/06/2025 — Hospital Baldomero Sommer — Adquisición por urgencia: antidiarreicos, analgésicos, dipirona, etc. — $5.804.696,90.

-EX-2025-39542090-APN-DCYC#HP — 05/05/2025 — Hospital Posadas — Insumos descartables varios con aparatología a préstamo — $1.460.919.400,84.

-EX-2025-11010837-APN-DACMYSG#HNDBS — 20/02/2025 — Hospital Baldomero Sommer — Antibióticos y antiasmáticos — $4.643.977,00.

    TOTAL Ministerio de Salud 2025: $1.471.368.074,74, equivalente a USD 1,131 millones al tipo de cambio de $1.300 por dólar.

    Mientras el PAMI desestimó ofertas de Suizo en 2024 por “condiciones de pago irregulares”, el Ministerio de Salud de Lugones continuó validando contrataciones en 2025.

    Compartir
    Twittear
    Compartir
    Telegram

    Deja tu comentario!

    Planco
    Refrigeradossantiago 10agostoFiestadelagricultor2025 julio2025Cospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Sancorseguros agosto2025
    Radiodon500.png
    Escuchanosvivo.354x50.png

    Seguinos

    Facebook Twitter Instagram

    Datos de contacto

    Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

    Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

    Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

    Contacto comercial: 2334 405142 

    Email: [email protected]

    www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com