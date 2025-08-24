domingo 24, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Castenses iban a Santa Rosa, se incendió el auto en la ruta nacional 35 y sufrieron «pérdidas totales»

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Vwvoyage incendio castenses winifreda 24agosto2025

Un automóvil que circulaba con dos ocupantes por un camino cercano a Winifreda se prendió fuego por completo. No hubo lesionados.

Fuentes policiales dijeron que el siniestro ocurrió cerca de las 23 horas del sábado, cuando un hombre y una mujer de Eduardo Castex viajaban en un Volkswagen Voyage con destino a Santa Rosa, publicó Infowini.

En un momento comenzaron a percibir olor a quemado y decidieron detener la marcha. Al hacerlo, las llamas se propagaron rápidamente desde el motor hasta consumir todo el rodado.

El auto quedó estacionado en el cruce de la ruta nacional 35 con la ruta provincial 8, esta última de tierra. Una dotación de bomberos voluntarios de Winifreda acudió al lugar para extinguir el fuego, aunque las pérdidas en el automotor fueron totales.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025Sancorseguros agosto2025Refrigeradossantiago 10agostoFiestadelagricultor2025 julio2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com