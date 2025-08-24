Castenses iban a Santa Rosa, se incendió el auto en la ruta nacional 35 y sufrieron «pérdidas totales»

Un automóvil que circulaba con dos ocupantes por un camino cercano a Winifreda se prendió fuego por completo. No hubo lesionados.

Fuentes policiales dijeron que el siniestro ocurrió cerca de las 23 horas del sábado, cuando un hombre y una mujer de Eduardo Castex viajaban en un Volkswagen Voyage con destino a Santa Rosa, publicó Infowini.

En un momento comenzaron a percibir olor a quemado y decidieron detener la marcha. Al hacerlo, las llamas se propagaron rápidamente desde el motor hasta consumir todo el rodado.

El auto quedó estacionado en el cruce de la ruta nacional 35 con la ruta provincial 8, esta última de tierra. Una dotación de bomberos voluntarios de Winifreda acudió al lugar para extinguir el fuego, aunque las pérdidas en el automotor fueron totales.