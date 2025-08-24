domingo 24, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

El ugandés Jacob Kiplimo ganó la media Maratón de Buenos Aires y marcó un nuevo récord

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Kiplimojacob triunfo mediamaraton caba 24agosto2025

El corredor ugandés Jacob Kiplimo ganó tradicional media Maratón de Buenos Aires de la cual participaron más de 27 mil corredores, con un récord de inscriptos de más de 30 países.

Este domingo en el barrio porteño de Palermo, se realizó la media Maratón de Buenos Aires la cual inició y culminó en la intersección de la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. 

El recorrido de 21 kilómetros comenzó a las 8 horas y se consolidó como la prueba atlética más convocante de Latinoamérica, con un récord de inscriptos de más de 30 países y la presencia de figuras del atletismo internacional.

El primer puesto del circuito urbano se lo llevó el ugandés medallista olímpico de 24 años, Jacob Kiplimo, con un récord de 58 minutos y 29 segundos.

El segundo lugar fue para el etíope Seifu Tura Abdiwak con un registro de 59 minutos y 56 segundos. El tercero fue el keniano Vinicent Nyamongo Nyageo con un tiempo de 59 minutos y 57 segundos.

En cuanto a los argentinos, Laureano Rosa fue el mejor con un tiempo de una hora, 4 minutos y 8 segundos. Lo siguió Manuel Córsico quien completó el recorrido en 1 hora, 5 minutos y 1 segundo y el tercero fue para Nahuel Di Leva que registró 1 hora, 5 minutos y 14 segundos.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Fiestadelagricultor2025 julio2025Sancorseguros agosto2025Cospecltda banner abril2025 400x300
Refrigeradossantiago 10agostoExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Antar banner abril2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com