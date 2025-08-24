domingo 24, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Liga Municipal 2025: Quedaron definidos los equipos que jugarán los octavos de final

La Región Norte del Torneo Provincial de Fútbol Municipal tuvo actividad en Maisonnave, Ceballos y Caleufú, y quedaron definidos los 16 equipos que disputarán los octavos de final, que se disputarán en Agustoni y Van Praet, que concluyeron en los dos primeros puestos de la tabla general.

ZONA A

En Maisonnave se disputó la décima tercera fecha, donde Quetrequén empató 1 a 1 con Realicó FC; Recreativo Jrs perdió 3 a 0 con Van Praet; Maisonnave cayó 3 a 2 con Embajador Martini; y tuvo fecha libre Sarah.

POSICIONES: Van Praet,25; Quetrequén, 17; Recreativo Jrs.16; Maisonnave, 15; Realicó FC y Embajador Martini, 12; y Sarah, 8.

PRÓXIMA FECHA – Domingo 31 de agosto

Sarah vs Realicó FC

Maisonnave vs Recreativo Jrs.

Embajador Martini vs Quetrequén

Libre: Van Praet

ZONA B

Los partidos se disputaron en Ceballos, donde concluyó la fase clasificatoria. Speluzzi le ganó 1 a 0 a Vértiz; Dorila perdió 5 a 1 con Agustoni y Ceballos cayó 1 a 0 con Metileo.

POSICIONES: Agustoni, 28; Vértiz y Metileo, 19; Ceballos, 14; Speluzzi, 13; y Dorila, 4.

ZONA C

La Zona C compitió en Caleufú, donde hizo de local La Maruja. Costa Brava de Ingeniero Luiggi le ganó 2 a 0 a Arata; ABC de Eduardo Castex perdió 2 a 0 con Conhello; La Maruja cayó 2 a 0 con Rucanelo.

POSICIONES: Rucanelo, 22; Costa Brava, 20; Conhello, 18; ABC, 16; Arata, 12; y La Maruja, 7.

TABLA GENERAL

Cuando aún resta una fecha de la Zona A, las posiciones quedaron así:

1- Agustoni – 28 pts. (Zona B)

2- Van Praet – 25 pts. (Zona A)

3- Rucanelo – 22 pts. (Zona C)

4- Costa Brava (Ingeniero Luiggi) – 20 pts. (Zona C)

5- Vértiz – 19 pts. (Zona B)

6- Quetrequén – 17 pts. (Zona A)

7- Metileo – 19 pts. (Zona B)

8- Conhelo – 18 pts. (Zona C)

9- Recreativo Jrs.- 16 pts. (Zona A)

10- ABC de Eduardo Castex – 16 pts. (Zona C)

11- Maisonnave – 15 pts. (Zona A)

12- Ceballos – 14 pts. (Zona B)

13- Speluzzi – 13 pts. (Zona B)

14- Arata – 12 pts (Zona C)

15- Realicó FC – 12 pts. (Zona A)

16- Embajador Martini – 12 pts. (Zona A)

Fuente: El Norte en Movimiento

