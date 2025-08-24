Murió una mujer de Santa Rosa en un choque frontal en la ruta nacional 152

Una persona falleció en un choque entre un automóvil y un camión en la ruta nacional Nº 152, en cercanías al cruce con la ruta nacional Nº 35.

Los Bomberos Voluntarios de General Acha informaron que durante -esta madrugada- concurrieron a prestar colaboración en un siniestro vial que tuvo lugar a la altura del kilómetro 3 de la ruta nacional 152, donde colisionaron un camión y un automóvil. Una mujer, oriunda de Santa Rosa, perdió la vida.

Los servidores públicos detallaron, en una publicación realizada en su perfil de la red Facebook, que fueron alertados del suceso unos minutos antes de las 7 horas. La información señala que la víctima fatal circulaba en el rodado menor e iba sola. También indicaron que cuando llegaron a la escena del accidente, la chica ya estaba sin vida.

«Llegados al lugar, junto con Policía y personal de Salud, se corrobora un choque frontal entre un auto y un camión, encontrándose el único ocupante del vehículo al momento del arribo de los servicios de emergencia sin signos vitales, atrapado dentro del vehículo», describieron los bomberos.

Asimismo, los servidores explicaron que realizaron tareas de limpieza de la cinta asfáltica y liberaron el cuerpo de la conductora fallecida, «bajo indicaciones de fiscal de turno».

Desde la Unidad Regional 3 de la Policía de La Pampa, confirmaron que la víctima fue identificada como Cintia Natalia Linaza Rudolf, de 38 o 39 años de edad, y oriunda de la ciudad de Santa Rosa, publicó el diario La Arena.

«El choque frontal fue entre un automotor marca Volkswagen Gol y un camión Volvo. Todavía estamos trabajando en el lugar», informaron las fuentes policiales consultadas.

El Volkswagen Gol Trend -conducido por la mujer que murió- circulaba en hacia el oeste con destino a Coronel (Chile), y un camión Volvo -que lo hacía en dirección este- era guiado por un conductor de Brasil, que iba acompañado por su esposa y una hija.