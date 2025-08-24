domingo 24, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Periodista palestino fue asesinado por soldados israelíes en el norte de Gaza

Periodista palestino asesinado israel gaza 24agosto2025

Un periodista palestino fue asesinado este sábado por el ejército israelí en el norte de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas.

Se trata de Khaled al-Madhoun, camarógrafo del canal oficial de televisión palestina en la Franja de Gaza, murió tras recibir disparos del ejército israelí.

Testigos presenciales informaron que al-Madhoun murió mientras cubría los sucesos en el cruce de Zikim, al oeste de la ciudad de Beit Lahia, en el norte de Gaza.

El Sindicato de Periodistas Palestinos declaró en un comunicado que «atacar a periodistas es un crimen constante que intenta ocultar la verdad, pero no logrará quebrantar la determinación de los héroes de los medios palestinos que siguen cumpliendo su misión a pesar de todos los riesgos».

Con la muerte de al-Madhoun, el número de periodistas palestinos muertos en la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023 asciende a 240, según el sindicato.

