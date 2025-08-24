domingo 24, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Récord histórico de ballenas en Península Valdés: más de 2.100 ejemplares en la temporada 2025

Ballenas peninsulavaldez turistas 24agosto2025

La Municipalidad de Puerto Madryn informó que, durante un nuevo censo aéreo de monitoreo de Ballena Franca Austral realizado por el Laboratorio de Mamíferos Marinos del CESIMAR-CONICET, se contabilizaron 2.110 ejemplares, lo que marca un récord histórico para la región.

El relevamiento, que forma parte del programa científico de seguimiento de la especie, registró 77 grupos de cópula, 381 individuos solitarios y 826 madres con sus crías.

La cifra sorprendió a los investigadores, ya que supera ampliamente los registros de años anteriores: en 2024 se contabilizaron 1.468 ejemplares y en 2023, 1.237.

“Estamos frente a una temporada única. El crecimiento constante de la población nos invita a proyectar el futuro del turismo de avistaje con gran optimismo”, destacaron desde el equipo científico.

