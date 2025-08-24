domingo 24, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Rugby Championship 2025: Histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks

Lospumas festejo 24agosto2025

El seleccionado argentino de rugby logró este sábado un triunfo que quedará en los anales: fue 29-23 ante Nueva Zelanda, en el estadio José Amalfitani de Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

Más que un resultado: este triunfo marca la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en suelo argentino, después de más de 40 enfrentamientos oficiales desde 1976. Hasta ahora, las tres victorias previas habían sido fuera del país: Sídney 2020 (25-15), Christchurch 2022 (25-18) y Wellington 2024 (38-30).

El duelo en Vélez no solo modifica la estadística: cambió el contexto. La actuación del equipo fue contundente desde lo táctico, con solidez en las formaciones fijas y una defensa que supo neutralizar los intentos neozelandeses en los momentos clave.

Figuras y momentos clave: Santiago Carreras y Gonzalo García apoyaron los tries decisivos, mientras que Emiliano Boffelli sumó puntos vitales con el pie. Bajo la conducción de Felipe Contepomi, el equipo mantuvo la estructura y el carácter durante los 80 minutos, pese al intento de remontada del rival sobre el final.

Con este triunfo, Argentina suma cuatro victorias y un empate (1985) en su historial ante Nueva Zelanda. Pero el dato que resignifica la estadística es la localía: por primera vez, la celebración fue ante su gente, en Buenos Aires, con el estadio colmado y una atmósfera que empujó al equipo en cada avance.

Un punto de inflexión: Más allá del resultado, la victoria deja una sensación de cambio: Los Pumas demostraron que pueden imponerse a los mejores también en casa, combinando oficio, corazón y una lectura táctica que ilusiona de cara al resto del Rugby Championship y a los desafíos venideros.

