Torneo Federal A: Costa Brava empató y acumula cuatro partidos sin triunfos

Torneofederala costabrava cipoletti 24agosto2025

Costa Brava igualó 1 a 1 con Cipolletti en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, por la sexta fecha de la segunda fase del Torneo Federal A. El equipo piquense acumuló el cuarto partidos sin triunfos, quedó sexto en la tabla de posiciones y sigue fuera de los puestos de clasificación para la Copa Argentina. La fecha se completará este lunes.

El encuentro terminó 1 a 1. El elenco piquense se puso en ventaja con un tanto de Juan Martín Amieva a los 20 minutos del segundo tiempo, pero apenas seis minutos después el jugador del equipo visitante, Yair Martín, fijó la igualdad para los rionegrinos. 

Con este resultado, Costa Brava acumula 6 puntos, producto de un partido ganado, tres empatados y uno perdido.

MÁS RESULTADOS

El resto de los resultados de su zona fueron los siguientes:

-Deportivo Rincón (Rincón de los Sauces) 3 vs. 1 Kimberley (Mar del Plata)

-Ciudad de Bolívar 2 vs. 0 Olimpo (Bahía Blanca).

El enfrentamiento entre Villa Mitre de Bahía Blanca y Argentino de Monte Maíz fue postergado debido a una alerta de nivel amarillo que rige para la ciudad bahiense y el partido se jugaría este lunes, en horario a confirmar. 

POSICIONES

Ciudad de Bolívar y Olimpo, 11; Argentino de Monte Maíz, 9; Deportivo Rincón, 8; Atenas (Río Cuarto), 7; Costa Brava, 6; Cipolletti, 5; Villa Mitre, 2; y Kimberley, 1.  

