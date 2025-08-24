Turismo Carretera 2025: Triunfó Canapino y se definieron los pilotos que lucharán por la Copa de Oro

El piloto Agustín Canapino consiguió un gran triunfo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la décima fecha del Turismo Carretera, correspondiente al campeonato 2025. Christian Ledesma y Marcelo Agrelo completaron el podio. Además, esta cita cerró la etapa regular y dio a conocer los doce corredores clasificados a la Copa de Oro.

El comienzo de la carrera tuvo una pareja largada en la que Mariano Werner y Elio Craparo se batieron a duelo para quedarse con el liderato. Finalmente fue el de Chacabuco quien consiguió la primera plaza, con Canapino ubicado en la tercera posición.

Más adelante, mientras Craparo dominaba cómodamente la contienda, Werner y Canapino se batían a duelo por la segunda posición. El de Arrecifes no cesaba en su intento por sobrepasarlo, pero el entrerriano se defendía con gran categoría.

Sin embargo, en la vuelta ocho, Canapino consiguió adelantar al Ford Mustang y se colocó como nuevo escolta.

Parecía que todo sería a favor de Craparo, pero un trompo por parte de Gastón Ferrante en el giro 22 derivó en la primera salida del auto de seguridad. En el relanzamiento el “Titán” superó con soltura al Challenger y se convirtió en líder en el mítico circuito.

A su vez, Craparo se despistó en la última vuelta y debió abandonar la competencia luego de estar al borde de la victoria durante gran parte de la misma. Finalmente, Agustín Canapino culminó un gran fin de semana y se llevó un triunfo fundamental para la Copa de Oro 2025.

LOS DOCE DE LA COPA DE ORO

A los cinco pilotos que ya habían clasificado, se sumaron los siete restante y ya conocemos a los 12 clasificados que disputarán la Copa de Oro. Marcelo Agrelo se quedó con la etapa regular y acumuló 15 puntos extras.

En la fecha de San Juan, en el Desafío de las Estrellas, habían clasificado: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino. Ahora se sumaron los siete restantes: Germán Todino, Valentín Aguirre, Otto Fritzler, Santiago Mangoni, Christian Ledesma, Mariano Werner y Jeremías Olmedo.

El 14 y 15 de septiembre, en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, será el próximo destino para el Turismo Carretera. Allí se disputará la primera fecha de la Copa de Oro.