Cazadores de Toay demorados por la policía de Victorica

La policía demoró a cazadores de Toay cuando se encontraban cargando un ciervo frente al predio rural “La Chicha”, sin contar con autorización para practicar la actividad cinegética en ese predio. Además les labraron una infracción a la Ley 1194.

Las personas involucradas fueron identificados en varias ocasiones con la documentación correspondiente, y contaban con un permiso de caza de un predio rural ubicado en el Departamento Chalileo.

En esta ocasión se los identificó cuando se encontraban cargando un animal silvestre – ciervo- frente al predio rural “La Chicha”, quedando en evidencia que nunca llegaron al campo autorizado.

La policía secuestró un arma de fuego, elementos para la actividad cinegética, restos cárnicos y el vehículo VW Gol.

“Los infractores son todos oriundos de la ciudad de Toay”, indicaron fuentes policiales. Y también les labraron -durante la madrugada del domingo- una infracción a la Ley 1194, donde interviene la Dirección General de Recursos Naturales, porque se encontraban cazando en la ruta provincial 14, en inmediaciones de los cotos de caza La Juanita y San Eduardo.

La normativa no permite practicar la caza deportiva en la vía pública, por lo cual se labró una infracción donde interviene el organismo gubernamental.

PROCEDIMIENTOS

El personal de la Patrulla Rural Coordinación Área Zona Oeste y Seguridad Rural de Santa Rosa durante el fin de semana, realizaron operativos para regular la caza ilegal y los delitos rurales.

Además, participaron agentes de 25 de Mayo, General Acha, Chacharramendi, Victorica, Telén, Carro Quemado, Loventuel y los Puestos Camineros de Victorica y El Durazno.

“Cada unidad operativa se ubicó en distintos puntos estratégicos, donde se realizó la prevención”, explicaron.