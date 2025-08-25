En Castex, anunciaron la cuarta edición de la Media Maratón

La IV edición de la Media Maratón de Eduardo Castex se desarrollará el 7 de setiembre, en un circuito callejero céntrico, que los organizadores anticipan que será “muy lindo y veloz”. Además de la prueba de 21 Km, también largarán atletas que corran los 10 Km, y en esta ocasión se sumarán los 5 Km y una categoría Local.

El anuncio se realizó el viernes en el SUM Promeba, con la presencia de los funcionarios Sacha Elosegui y Martín Ortelli, atletas y colaboradores.

La prueba entrega premios a los 10 primeros de la clasificación general y a los 3 mejores locales en los 5 Km, los 10 Km y 21 Km, y en estas dos últimas distancias además se entregarán medallones por categoría cada 5 años.