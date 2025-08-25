lunes 25, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Castex, anunciaron la cuarta edición de la Media Maratón

116aniversario mediamaraton largada rosaoscar 8setiembre2024

La IV edición de la Media Maratón de Eduardo Castex se desarrollará el 7 de setiembre, en un circuito callejero céntrico, que los organizadores anticipan que será “muy lindo y veloz”. Además de la prueba de 21 Km, también largarán atletas que corran los 10 Km, y en esta ocasión se sumarán los 5 Km y una categoría Local.

El anuncio se realizó el viernes en el SUM Promeba, con la presencia de los funcionarios Sacha Elosegui y Martín Ortelli, atletas y colaboradores.

La prueba entrega premios a los 10 primeros de la clasificación general y a los 3 mejores locales en los 5 Km, los 10 Km y 21 Km, y en estas dos últimas distancias además se entregarán medallones por categoría cada 5 años.

“Será una linda fiesta del deporte y están todos invitados a participar, y también a acompañar a los atletas”, destacó Elosegui. ESCUCHE EL AUDIO

