En La Pampa, se prorrogó la temporada de quema de bosque-monte

Las direcciones generales de Defensa Civil y Recursos Naturales acordaron extender la temporada de quema de bosque-monte hasta el domingo 7 de septiembre, bajo los parámetros establecidos en la disposición 47/25.  

Los organismos aclararon que las personas autorizadas para la realización de esta actividad serán aquellos productores y productoras que ya solicitaron la correspondiente autorización ante la Dirección de Defensa Civil y fueron aprobadas.

Es fundamental seguir el procedimiento establecido y respetar las fechas programadas para evitar posibles incendios forestales. La decisión de extender la temporada se da en base a los estudios realizados sujetos a las condiciones ambientales reinantes del momento.

A TENER EN CUENTA:

– La realización de la quema prescripta siempre debe realizarse bajo las condiciones ambientales de temperatura, humedad y viento establecidas.

– Poseer el permiso aprobado no equivale a poder realizar la quema cuando se decida de manera unilateral. Además de contar con el permiso, siempre la quema debe contar con la autorización operativa de Defensa Civil y se debe avisar a vecinos y puesto policial más cercano. – El profesional es co-responsable de la realización de la quema y su firma tiene carácter de declaración jurada.

